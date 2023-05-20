Россия взяла под контроль Артемовск спустя 224 дня кровопролитных боев. Как это изменит ход СВО?

Российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска 20 мая

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут).

Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе. По словам Пригожина, в ближайшие дни подразделения ЧВК произведут зачистку Артемовска, после чего позиции в городе передадут другим российским подразделениям.

Последним взятым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе стала многоэтажка «Самолет»

Пригожин поблагодарил принимавших участие в штурме города бойцов «Вагнера» и всех, оказывавших поддержку ЧВК.

Хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал, спасибо погибшим парням, всем тем, кто сейчас в нашем строю. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который нам дал эту возможность и высокую честь защищать свою Родину Евгений Пригожин

При этом украинская сторона опровергает утрату полного контроля над городом. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил агентству Reuters, что бои в Артемовске продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Маляр также утверждает, что ВСУ контролируют «инфраструктурные и промышленные объекты» в районе многоэтажки «Самолет».

Битва за Артемовск началась летом 2022 года

Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре. О «юридическом» взятии Артемовска объявляли еще 2 апреля 2023 года, когда флаг России был поднят над зданием городской администрации.

224 дня продолжалось сражение за Артемовск

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

Эксперты разошлись в оценках относительно значения Артемовска

В частности, военный аналитик Владислав Шурыгин высказывал мнение, что взятие населенного пункта под контроль российскими военными позволит разрезать пополам оборону ВСУ в Донбассе. Также он отмечал, что окончание боев за Артемовск может сыграть ключевую роль в судьбе украинской группировки в Авдеевке, откуда ведутся обстрелы Донецка. Схожую оценку высказывал военный аналитик Анатолий Матвийчук. Эксперт отмечал, что доминирование в Артемовске позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда возможно пройти дальше на Славянск, что рассечет донбасскую группировку ВСУ на две части.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин говорил о «скорее символическом, чем стратегическом» значении города. Схожее мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал и военный эксперт Евгений Норин.

Как часто бывает, изначально эта позиция не имела какого-то колоссального значения, но получила его потому что обе стороны все время перебрасывали в Артемовск свежие силы. С одной стороны, город приобрел значение символа, а с другой — на бои потратили уже очень много усилий и жалко было их обнулять Евгений Норин военный эксперт

Финал сражения шел на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ

Власти в Киеве постоянно анонсируют контрнаступление ВСУ. 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно состоится в ближайшее время. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи. По словам главы украинского государства, бригады, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха.

При этом о фактическом начале контрнаступления ВСУ заявлял заместитель руководителя назначенного украинскими властями Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его мнению, наступлением можно считать любые военные действия, которые ВСУ ведут на южном направлении.

