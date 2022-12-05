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18:18, 5 декабря 2022Россия

Разведчик объяснил важность Артемовска для ВС России

Военный аналитик Матвийчук предрек рассечение группировок ВСУ на артемовском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Артемовск (украинское название — Бахмут) имеет стратегически важное значение для Вооруженных сил России. Об этом в комментарии MK.RU заявил военный аналитик, бывший разведчик Анатолий Матвийчук.

По словам военного эксперта, доминирование в Артемовске позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда возможно пройти дальше на Славянск. «Чем так важен этот населенный пункт [Артемовск] для нас? Это великолепно укрепленный район, который мы должны взять, так как тогда нарушается устойчивая оборона противника в этом регионе», — объяснил Матвийчук.

Бывший разведчик предположил, что при таком сценарии группировкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется рассечься на две части. Помимо этого, в районе Артемовска украинские военные расположили склады с артиллерийскими боеприпасами, которые, в том числе, использовались для обстрелов Донецкой народной республики.

Ранее подобным мнением поделился военный аналитик Владислав Шурыгин. По его словам, взятие населенного пункта под контроль российских военных позволит разрезать пополам оборону ВСУ в Донбассе.

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Варвара Кошечкина
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