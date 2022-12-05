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05:36, 5 декабря 2022Россия

Военный аналитик оценил значение боевых действий под Артемовском

Военный аналитик Шурыгин: взятие под контроль Артемовска разрежет оборону ВСУ пополам

Фото: Alexander Polyakov/ Globallookpress.com

Военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» оценил значение боевых действий под Артемовском (украинское название — Бахмут). По его мнению, взятие населенного пункта под контроль российских военных позволит разрезать пополам оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

«Здесь же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, отсюда угрожают Донецку. Оборонять ее украинским частям станет очень и очень сложно», — выразил мнение эксперт.

Шурыгин добавил, что после взятия под контроль Авдеевки российские военные вплотную придвинутся к позициям украинской артиллерии, что вынудит ее перегруппироваться дальше.

Он добавил, что в результате этого зона безопасности в Донецкой народной республике расширится. Аналитик призвал не забегать вперед и давать прогнозы по мере развития ситуации.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска в ДНР. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Вооруженные силы России совместно с частной военной компанией «Вагнер» ведут постепенную зачистку населенного пункта.

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Марина Совина
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