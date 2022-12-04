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14:42, 4 декабря 2022Россия

Минобороны доложило об успехах в районе Артемовска

Минобороны заявило об успешном наступлении ВС России в районе Артемовска в ДНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам доложили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военных и шесть боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым трудным участком фронта для украинской армии. По информации командующих ВСУ, речь идет об Артемовске и Соледаре.

3 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Вооруженные силы России совместно с частной военной компанией «Вагнер» ведут постепенную зачистку населенного пункта Артемовск. По его словам, российские солдаты держат позиции и хорошо проявляют себя в бою.

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Алина Гончарова
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