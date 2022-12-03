Кадыров раскрыл подробности боевых действий в Артемовске

Глава Чечни Кадыров рассказал, что ВС России и ЧВК ведут постепенную зачистку Артемовска

Вооруженные силы (ВС) России совместно с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» ведут постепенную зачистку населенного пункта Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на своего помощника Апти Алаудинова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, российские солдаты держат позиции и хорошо проявляют себя в бою. «Город Бахмут ДНР постепенно зачищается, берутся под контроль территории силами бойцов ЧВК "Вагнер" и 1-го армейского корпуса ЛНР», — сообщил он подробности боевых действий в регионе.

Глава Чечни призвал не верить дезинформации с украинской стороны и опираться лишь на проверенные источники, к которым он отнес своего помощника. «Пусть поскорее будет добыта победа над коварным украино-натовским врагом в лице нацистов и их европейских приспешников, которые пытаются посягнуть на культурные ценности народов России, на безопасность нашей великой Родины», — подытожил Кадыров.

Ранее сообщалось, что российские войска могут в скором времени взять в окружение Артемовск. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, войска успешно развивают наступление в окрестностях города. При этом он отметил, что «по Артемовску ситуация остается сложной».