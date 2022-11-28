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16:13, 28 ноября 2022Россия

В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в окружение

Глава ДНР Пушилин заявил об успешном развитии наступления в окрестностях Артемовска
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Союзные силы могут в скором времени взять в окружение Артемовск. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, войска успешно развивают наступление в окрестностях города. «По Артемовску ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, они продвигаются вперед», — рассказал Пушилин.

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Алевтина Запольская
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