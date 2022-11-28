В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в окружение

Глава ДНР Пушилин заявил об успешном развитии наступления в окрестностях Артемовска

Союзные силы могут в скором времени взять в окружение Артемовск. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, войска успешно развивают наступление в окрестностях города. «По Артемовску ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, они продвигаются вперед», — рассказал Пушилин.