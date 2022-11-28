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10:10, 28 ноября 2022Россия

Военкор сообщил об освобождении населенного пункта силами «Вагнера»

Военкор Симонов заявил о взятии Озаряновки южнее Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Населенный пункт Озаряновка, расположенный южнее Артемовска, был взят силами ЧВК «Вагнер», сообщил в Telegram военный корреспондент Александр Симонов.

«Таким образом, "музыканты" расширили свою зону контроля вблизи стратегически важного города. Следующим этапом, вероятно, станет штурм населенного пункта Курдюмовка, к которой примыкает Озаряновка», — написал военкор.

Ранее бойцы «Вагнера» рассказали, что им пришлось применять нестандартную тактику в ходе боев за Артемовск.

28 ноября The New York Times сообщила о больших потерях украинских войск под Артемовском. По данным газеты, в течение почти часа в пятницу, 25 ноября, поток жертв под Артемовском «казался нескончаемым».

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Василий Мека
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