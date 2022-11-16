Бойцы ЧВК «Вагнер» раскрыли тактику штурма под Артемовском

Бойцы «Вагнера» заявили, что применяли под Артемовском нестандартные приемы боя против ВСУ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявили, что в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) им приходилось применять нестандартные приемы боя против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тактику штурма они раскрыли в беседе с РИА Новости.

«Огневая точка одна и вторая. Там был противник — он стоял, наблюдал. Ребята рассоединились на две группы. Одна прикрывала, другая зашла (на штурм позиции. — Примечание «Ленты.ру»). Зашли с левого фланга», — рассказал боец.