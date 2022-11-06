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08:24, 6 ноября 2022Россия

Стало известно о боях «Вагнера» за южный пригород Артемовска

РИА Новости: группа «Вагнер» ведет бои за южный пригород Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы группы «Вагнер» ведут бои за южный пригород Артемовска — поселок Опытное. Об этом сообщает РИА Новости.

«Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — рассказал один из бойцов. По его словам, село Иванград, которое находится в километре от городских кварталов, полностью под их контролем.

Украинские силы постоянно атакуют позиции «Вагнера» из минометов и тяжелой артиллерии, отметил собеседник агентства. При этом стрелковый бой со стороны ВСУ почти не ведется. По словам бойца, украинские военные понимают, что не имеют превосходства в опыте и подготовке.

Несмотря на атаки, «Вагнеру» удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак. ВСУ пытались наступать на Иванград со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу. «Именно вчера были взяты последние дома (в Иванграде), которые давались тяжело, с боем. Но мы шли уверенно, зная, что правда за нами», — заключил собеседник.

31 октября стало известно, что «Группа Вагнера» стягивает силы к городу Артемовск. Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск.

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Марина Совина
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