Боец «группы Вагнера» сообщил о стягивании сил к Артемовску для зачистки

«Группа Вагнера» стягивает силы к городу Артемовск. Об этом РИА Новости сообщил один из бойцов группировки «Бахмут» (украинское название Артемовска — прим. «Ленты.ру»).

По его словам, сейчас группы при активной поддержке артиллерии выдвигаются в сторону лесополос для зачистки уничтожения диверсионных групп, а также обнаружения неразминированных участков. При этом украинские военные также отвечают артиллерийским огнем и используют ударные беспилотники.

Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск. Об этом ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин. После этого последует освобождение северной части региона.