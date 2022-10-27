В ДНР сообщили об успешном штурме на марьинском направлении

Врио главы ДНР Пушилин назвал успешным штурм российских войск на марьинском направлении

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» сообщил об успешном штурме российских войск на марьинском направлении.

По словам врио главы региона, украинские войска серьезно укрепились в частном секторе, где есть бетонные укрепления около двух метров. «Но тем не менее накануне был удачный штурм <...>. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи», — подчеркнул он.

Также есть определенные успехи и на авдеевском направлении, отметил Пушилин, добавив, что российские войска сумели уничтожить плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном берегу Жеребец, откуда украинские военные пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово.

«Там ситуация динамично меняется, там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — уточнил он.

Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск. После этого последует освобождение северной части региона, заключил Пушилин, указав, что успехи на этой направлении есть.