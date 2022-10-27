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11:53, 27 октября 2022Бывший СССР

В ДНР заявили об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На восточном берегу реки Жеребец на краснолиманском направлении уничтожен плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, ситуация на этом направлении динамично меняется. «Там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника уже из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — рассказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска сорвали попытку ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. Произошло это в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики (ЛНР) и Торское (ДНР).

Об аналогичной попытке ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР сообщалось 20 октября.

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Варвара Кошечкина
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