В ДНР заявили об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении
На восточном берегу реки Жеребец на краснолиманском направлении уничтожен плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, ситуация на этом направлении динамично меняется. «Там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника уже из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — рассказал он.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска сорвали попытку ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. Произошло это в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики (ЛНР) и Торское (ДНР).
Об аналогичной попытке ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР сообщалось 20 октября.