В ДНР заявили об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении

На восточном берегу реки Жеребец на краснолиманском направлении уничтожен плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, ситуация на этом направлении динамично меняется. «Там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника уже из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — рассказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска сорвали попытку ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. Произошло это в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики (ЛНР) и Торское (ДНР).

Об аналогичной попытке ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР сообщалось 20 октября.