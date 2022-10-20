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12:17, 20 октября 2022Россия

Минобороны заявило о попытке наступления ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о попытке ВСУ форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На краснолиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России вновь нанесли удары по пунктам управления ВСУ и энергетической инфраструктуре страны. По информации Минобороны, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

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Сергей Истомин
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