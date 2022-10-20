Минобороны сообщило о новых ударах по инфраструктуре Украины

Генерал-лейтенант Конашенков заявил о новых ударах ВС России по инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) России вновь нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и энергетической инфраструктуре страны. Об этом во время ежедневного брифинга рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования.

«В течение суток Вооруженные Силы (...) продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности (...). Все назначенные объекты поражены», — заявил он.

Удары по объектам критической инфраструктуры и военным целям наносятся российскими войсками регулярно с 10 октября. Командующий силами спецоперации генерал армии Сергей Суровикин отмечал, что при ударах по объектам инфраструктуры Украины применялись в том числе и ракеты «Кинжал», которые хорошо зарекомендовали себя.

При этом, 14 октября на саммите в Астане Путин отмечал, что в настоящее время нет необходимости в новых массированных ударах по Украине. По словам главы государства, сейчас перед Вооруженными силами России стоят другие задачи.