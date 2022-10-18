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20:46, 18 октября 2022Наука и техника

Суровикин рассказал об эффективности ракет «Кинжал»

Генерал армии Суровикин: ракеты «Кинжал» хорошо себя зарекомендовали

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались эффективными в поражении объектов. Об этом рассказал генерал армии России Сергей Суровикин, его цитирует ТАСС.

«Новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов», — сообщил Суровикин журналистам. По его словам, ни одна из систем ПВО противника не может противостоять этим ракетам. Также генерал отметил высочайшую точность стратегических крылатых ракет воздушного базирования.

9-А-7660 «Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракеты, развивающие гиперзвуковую скорость, могут маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Это позволяет боеприпасу обходить средства противоракетной обороны. Об отсутствии средств перехвата таких ракет ранее сообщали в Британии.

В августе Минобороны РФ сообщило, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель МиГ-31И. Истребитель оснащен электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, которые позволяют в автоматическом режиме без пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска ракеты и в конкретный момент запустить ее.

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Геннадий Сходненский
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