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13:28, 21 октября 2022Россия

Минобороны заявило о срыве очередной попытки ВСУ форсировать реку Жеребец

Минобороны заявило о срыве очередной попытки мотопехотных рот ВСУ форсировать реку Жеребец

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На краснолиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. Об этом в пятницу, 21 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Произошло это в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики (ЛНР) и Торское Донецкой народной республики (ДНР).

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«Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — отчитались в российском военном ведомстве.

20 октября Минобороны России также сообщало о попытке украинских бойцов форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР. Уточнялось, что попытки были сорваны «сосредоточенным огнем российских войск».

О начале специальной военной операции России на Украине президент Владимир Путин объявил согражданам 24 февраля.

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Евгения Куликова
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