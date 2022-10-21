Минобороны заявило о срыве очередной попытки ВСУ форсировать реку Жеребец

Минобороны заявило о срыве очередной попытки мотопехотных рот ВСУ форсировать реку Жеребец

На краснолиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. Об этом в пятницу, 21 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Произошло это в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики (ЛНР) и Торское Донецкой народной республики (ДНР).

«Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — отчитались в российском военном ведомстве.

20 октября Минобороны России также сообщало о попытке украинских бойцов форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР. Уточнялось, что попытки были сорваны «сосредоточенным огнем российских войск».

О начале специальной военной операции России на Украине президент Владимир Путин объявил согражданам 24 февраля.