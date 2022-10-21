Минобороны заявило о срыве очередной попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
На краснолиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. Об этом в пятницу, 21 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.
Произошло это в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики (ЛНР) и Торское Донецкой народной республики (ДНР).
«Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — отчитались в российском военном ведомстве.
20 октября Минобороны России также сообщало о попытке украинских бойцов форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР. Уточнялось, что попытки были сорваны «сосредоточенным огнем российских войск».
О начале специальной военной операции России на Украине президент Владимир Путин объявил согражданам 24 февраля.