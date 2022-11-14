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22:14, 14 ноября 2022Россия

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции ВСУ под Артемовском

Бойцы «группы Вагнера» штурмом взяли позиции украинских военных под Артемовском в ДНР

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» штурмом взяли позиции украинских военных под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, имеющихся в распоряжении агентства, видно, как четверо бойцов группы вплотную приближаются к окопам украинских силовиков. После непродолжительного боя они захватили точку и взяли пленного. За штурмом наблюдала воздушная разведка.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказывали, что штурм Артемовска усложняло присутствие мирных жителей.

О том, что ЧВК стягивает силы к городу Артемовску, стало известно 31 октября. Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск.

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Екатерина Подвигина
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