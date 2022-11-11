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18:43, 11 ноября 2022Россия

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о трудностях штурма Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, что штурм Артемовска усложняло присутствие мирных жителей

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Фаза штурма Артемовска (Бахмут) проходила сложно и была затруднена тем, что в населенном пункте присутствовали мирные жители. Об этом рассказали бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в фильме для RT.

При этом они подчеркнули, что сам населенный пункт был хорошо подготовлен к их приходу. «Чтобы вы понимали, каждый дом — готовая позиция, системы окопов и так далее», — рассказали военные.

По их словам, мирные жители жаловались на угрозы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Были мирные жители, которые рассказывали, что противник им угрожал: "Если попадете в сторону русских, будем стрелять в спину"», — добавили они.

Ранее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут бои за южный пригород Артемовска — поселок Опытное. «Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — рассказал один из бойцов. По его словам, село Иванград, которое находится в километре от городских кварталов, полностью под их контролем.

О том, что ЧВК стягивает силы к городу Артемовску, стало известно 31 октября. Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск.

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Варвара Кошечкина
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