Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:53, 2 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления

На Украине заявили, что действия ВСУ можно квалифицировать как начало контрнаступления

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении можно квалифицировать как начало контрнаступления Киева. Об этом заявил заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает CNN.

Соболевский отметил, что контрнаступлением являются все боевые действия, которые в настоящее время ведутся на южном направлении. По его словам, никакой объявленной даты начала контрнаступления уже не будет.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал плохие погодные условия причиной задержки украинского контрнаступления. Кроме того, Киев не планирует сообщать российской стороне точную дату и точное направление атаки войск республики, добавил дипломат.

Также председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Украина уже сейчас имеет возможности для проведения наступательных операций. По словам офицера, Киев также обладает достаточными ресурсами для обороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Брянской области подорвали железнодорожные пути
Появилась информация об отказе ПСЖ продлевать контракт с Месси
Стало известно об усилении артиллерийских дуэлей в Запорожье
В Минобороны Украины рассказали о будущем раненых солдат ВСУ
На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления
Ученые объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе
Вышел первый тизер второй части «Дюны»
В российском городе зафиксировали неопознанный летающий объект
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.