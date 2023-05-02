На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления

На Украине заявили, что действия ВСУ можно квалифицировать как начало контрнаступления

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении можно квалифицировать как начало контрнаступления Киева. Об этом заявил заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает CNN.

Соболевский отметил, что контрнаступлением являются все боевые действия, которые в настоящее время ведутся на южном направлении. По его словам, никакой объявленной даты начала контрнаступления уже не будет.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал плохие погодные условия причиной задержки украинского контрнаступления. Кроме того, Киев не планирует сообщать российской стороне точную дату и точное направление атаки войск республики, добавил дипломат.

Также председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Украина уже сейчас имеет возможности для проведения наступательных операций. По словам офицера, Киев также обладает достаточными ресурсами для обороны.

