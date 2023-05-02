На Украине назвали причину задержки контрнаступления
Посол Пристайко: плохие погодные условия не позволяют ВСУ начать контрнаступление
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал плохие погодные условия причиной задержки украинского контрнаступления. Об этом он рассказал в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС.
«Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам», — заявил дипломат.
Он также отметил, что Киев не планирует сообщать российской стороне точную дату и точное направление контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко допустил, что ВСУ могут начать контрнаступление 9 мая, чтобы омрачить празднование Дня Победы.
В Киеве утверждают, что украинская армия находится на финишной прямой в вопросе подготовки к наступлению.