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12:42, 2 мая 2023Бывший СССР

На Украине назвали причину задержки контрнаступления

Посол Пристайко: плохие погодные условия не позволяют ВСУ начать контрнаступление

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал плохие погодные условия причиной задержки украинского контрнаступления. Об этом он рассказал в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС.

«Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам», — заявил дипломат.

Он также отметил, что Киев не планирует сообщать российской стороне точную дату и точное направление контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко допустил, что ВСУ могут начать контрнаступление 9 мая, чтобы омрачить празднование Дня Победы.

В Киеве утверждают, что украинская армия находится на финишной прямой в вопросе подготовки к наступлению.

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Алевтина Запольская
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