Подполковник ЛНР в отставке Марочко предположил, что ВСУ начнут контрнаступление к 9 мая

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление к 9 мая, а в ближайшее время совершат провокации. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, к концу недели ожидается благоприятная погода, которая позволит украинской армии использовать в полной мере поставленное странами НАТО вооружение и технику. «Также с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы», — считает Марочко.