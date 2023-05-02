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08:41, 2 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР допустили начало контрнаступления ВСУ к 9 мая

Подполковник ЛНР в отставке Марочко предположил, что ВСУ начнут контрнаступление к 9 мая

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление к 9 мая, а в ближайшее время совершат провокации. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, к концу недели ожидается благоприятная погода, которая позволит украинской армии использовать в полной мере поставленное странами НАТО вооружение и технику. «Также с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы», — считает Марочко.

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Кристина Есикова
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