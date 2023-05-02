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20:47, 2 мая 2023Мир

Американский генерал оценил готовность Украины к наступлению

Генерал США Марк Милли: Украина имеет возможности для проведения наступательных операций

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Украина уже сейчас имеет возможности для проведения наступательных операций. Такую оценку готовности ВСУ к атаке он дал в интервью изданию Foreign Affairs.

По словам американского генерала, Киев также обладает достаточными ресурсами для обороны. «У них значительный объем планирования и координации, и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию», — отметил Милли.

В том же разговоре он предположил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году.

Ранее в апреле генерал США Кристофер Каволи, занимающий пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщил, что Вашингтон и Киев совместно работали над подготовкой к контрнаступлению. Он заверил, что благодаря помощи союзников оно станет внезапным для России.

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Варвара Кошечкина
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