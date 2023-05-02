Американский генерал оценил готовность Украины к наступлению

Генерал США Марк Милли: Украина имеет возможности для проведения наступательных операций

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Украина уже сейчас имеет возможности для проведения наступательных операций. Такую оценку готовности ВСУ к атаке он дал в интервью изданию Foreign Affairs.

По словам американского генерала, Киев также обладает достаточными ресурсами для обороны. «У них значительный объем планирования и координации, и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию», — отметил Милли.

В том же разговоре он предположил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году.

Ранее в апреле генерал США Кристофер Каволи, занимающий пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщил, что Вашингтон и Киев совместно работали над подготовкой к контрнаступлению. Он заверил, что благодаря помощи союзников оно станет внезапным для России.