Американский генерал оценил готовность Украины к наступлению
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Украина уже сейчас имеет возможности для проведения наступательных операций. Такую оценку готовности ВСУ к атаке он дал в интервью изданию Foreign Affairs.
По словам американского генерала, Киев также обладает достаточными ресурсами для обороны. «У них значительный объем планирования и координации, и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию», — отметил Милли.
В том же разговоре он предположил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году.
Ранее в апреле генерал США Кристофер Каволи, занимающий пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщил, что Вашингтон и Киев совместно работали над подготовкой к контрнаступлению. Он заверил, что благодаря помощи союзников оно станет внезапным для России.