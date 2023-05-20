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18:31, 20 мая 2023Бывший СССР

Спрогнозировано развитие ситуации в районе Артемовска

Евгений Норин: основные бои сместятся на другой участок после окончания битвы за Артемовск

Фото: РИА Новости

После окончания сражения за Артемовск (украинское название — Бахмут) бои сместятся на другой участок фронта. Так развите ситуации в районе города спрогнозировал военный эксперт Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру».

«Сам по себе Артемовск никуда не ведет, его стратегическое значение весьма умеренно», — считает Норин.

По мнению эксперта, в дальнейшем может произойти «реанимация» боев на участке фронта под Сватово-Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) и у Лисичанской агломерации, либо попытку удара ВС РФ на город Орехов в Запорожской области, который достаточно значим для логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 20 мая основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии российскими силами под свой контроль Артемовска. Операция по взятию города длилась 224 дня.

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Алевтина Запольская
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