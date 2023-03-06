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13:23, 6 марта 2023Мир

Глава Пентагона рассказал о значении Артемовска для ВСУ

Глава Пентагона Остин: Артемовск не имеет стратегической ценности для ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Артемовск (украинское название — Бахмут) не имеет большую стратегическую ценность для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках военного конфликта, заявил глава Пентагона США Ллойд Остин. Его цитирует Reuters.

«Я думаю, что город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое», — сказал глава американского оборонного ведомства, добавив, что взятие российскими силами Артемовска не станет переломным моментом в ходе боевых действий.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Артемовск стал новым котлом для подразделений ВСУ. По его словам, практически все дороги, ведущие к городу, контролируются российскими военными.

3 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы фактически смогли взять Артемовск в кольцо.

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Глеб Бажуткин
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