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12:59, 6 марта 2023Бывший СССР

В ДНР назвали Артемовск новым котлом для ВСУ

Советник врио главы ДНР Гагин назвал Артемовск новым котлом для ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Оказавшись в оперативном окружении, Артемовск (украинское название — Бахмут) стал новым котлом для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, практически все дороги, ведущие к городу, контролируются российскими военными. «Это, можно сказать, практически новый котел, который можно сравнить с дебальцевским и другими котлами, которые были ранее, в которых "варились" украинские вооруженные силы», — отметил он.

Ранее испанская газета El Pais сообщала о больших потерях ВСУ в Артемовске, где украинские войска разместили несколько своих лучших бригад. В издании также подчеркнули, что, согласно полученному из населенного пункта сообщению, ситуация для ВСУ там является тяжелой.

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Алевтина Запольская
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