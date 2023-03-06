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10:29, 6 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об огромных потерях ВСУ в Артемовске

El Pais: Украина понесла огромные потери в Артемовске, ситуация в городе для ВСУ тяжелая

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут), где украинские войска разместили несколько своих лучших бригад. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

В издании отметили, что, согласно полученному из города сообщению, ситуация для ВСУ в населенном пункте является тяжелой. Уточняется, что связь в Артемовске ограниченная и дорогая, а на получение ответа о положении дел там ушло несколько дней.

Утверждается также, что 3 марта украинские военные взорвали два небольших моста, которые соединяли единственный контролируемый ВСУ подъезд к городу. Вместо них была наведена понтонная переправа, по которой, как заявили волонтеры и организаторы эвакуации, на следующий день из Артемовска пытались выбраться мирные жители.

Ранее немецкая газета Bild сообщала о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за Артемовска. По информации издания, Залужный советовал начать отступление из города еще несколько недель назад, в то время как глава республики считает нужным удерживать населенный пункт.

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Алевтина Запольская
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