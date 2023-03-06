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08:24, 6 марта 2023Бывший СССР

Зеленский поспорил с главкомом ВСУ из-за Артемовска

Bild: президент Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Залужным из-за Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным возникли разногласия из-за Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, причиной спора стало то, что президент и главнокомандующий имеют «принципиально разные взгляды» на происходящее. Так, Залужный рекомендовал подумать об отступлении украинских сил из города «по тактическим соображениям» еще несколько недель назад, тогда как глава государства считает необходимым продолжать удерживать Артемовск.

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Однако, отметил украинский военный аналитик на условиях анонимности, «подавляющее большинство солдат на передовой не понимают, почему город продолжают удерживать». «Ребята в Бахмуте задаются вопросами: какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда враг нас окружает?» — заявил он.

Сами украинские бойцы уверены, что уже давно должны были получить приказ об отступлении, добавляет Bild. Один из военных назвал ситуацию, при которой ВСУ в городе будут полностью окружены, катастрофой.

Бедственное положение ВСУ в Артемовске

Ранее источники среди украинских офицеров рассказали газете The Wall Street Journal, что ВСУ за последние пару месяцев потеряли под Артемовском ряд самых подготовленных армейских подразделений. По их утверждению, речь идет о разгроме боеспособных частей. Также отмечается, что Киев перебросил в город подразделения с разным уровнем мотивации и подготовки.

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Военные в самом Артемовске также заявили о бедственном положении. Так, командир ВСУ с позывным Мадьяр записал видеообращение украинских военных, которые обороняют город. По словам одного из военнослужащих, потери составляют роту-две в сутки, «рота живет одну ночь», а за неделю ВСУ теряют целый батальон, поэтому представляется целесообразным отойти из города.

Украинским войскам предрекли уход из города

4 марта обозреватель The New York Times Марк Сантора предположил, что второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского в Артемовск свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские войска. Журналист признал, что, несмотря на сопротивление ВСУ, которые «цепляются за свои позиции в разрушенном городе», в последнее время российским силам удалось добиться успехов, захватив контроль над одной из самых важных артерий снабжения армии Украины.

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В свою очередь, обозреватели Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер указали, что киевские власти начали готовить украинскую общественность к сдаче Артемовска вопреки заявлениям Зеленского. По заявлению авторов издания, российские Вооруженные силы «медленно, но верно начали занимать позиции в Бахмуте и вокруг него».

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Марина Совина
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