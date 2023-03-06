На Западе оценили потери ВСУ в Артемовске

WSJ сообщила о потере в последние месяцы наиболее подготовленных частей ВСУ в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние пару месяцев потеряли под Артемовском (украинское название — Бахмут) ряд самых подготовленных армейских подразделений. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди украинских офицеров.

По их утверждению, речь идет о разгроме боеспособных частей. Также отмечается, что Киев перебросил в город подразделения с разным уровнем мотивации и подготовки. Как следствие, взаимодействие между ними было усложнено, что стало причиной перехода ряда населенных пунктов под контроль российских войск.

Рота ВСУ живет одну ночь

2 марта командир ВСУ с позывным Мадьяр записал видеообращение украинских военных, которые обороняют Артемовск. По словам одного из военнослужащих, потери составляют роту-две в сутки, «рота живет одну ночь», а за неделю ВСУ теряют целый батальон, поэтому представляется целесообразным отойти из города.

Помимо боевых потерь, украинские военные страдают от дружеского огня. Так, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в Артемовске два подразделения ВСУ устроили перестрелку между собой. Непродолжительное столкновение было зафиксировано в районе детской больницы на западной окраине города, военнослужащие использовали стрелковое оружие и гранатометы, при этом российские войска в том районе отсутствовали.

Также ВСУ стали нести небоевые потери из-за использования некачественных боеприпасов с имеющимися дефектами. Артиллерийским подразделениям украинских войск передали снаряды к советским видам артиллерийских систем калибра 120, 122 и 152 миллиметра, которые были произведены в западных странах в 2022-2023 годах. Несколько бракованных снарядов разрывались прямо в канале ствола, и теперь солдаты вынуждены перебирать боеприпасы вручную перед тем, как их использовать.

В Киеве назвали положение ВСУ сложным на всей линии фронта

27 февраля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала, что для ВСУ ситуация является сложной на всей линии фронта. По ее словам, наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении, где противник «использует тактику истощения и тотального разрушения». Практически одновременно со схожим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Позднее Марочко привел в пример положение военнослужащих ВСУ в районе города Кременная на севере ЛНР. Там бойцы столкнулись с острым дефицитом воды и провизии из-за больших потерь в подразделениях тылового обеспечения. «Что касается воды, то уже используется дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах», — сообщил военный эксперт.

Также он рассказал, что около 15 процентов бойцов ВСУ на краснолиманском направлении покинули фронт из-за болезней. Он уточнил, что количество эвакуированных с пневмониями, урологическими и прочими простудными заболеваниями с каждым днем растет в геометрической прогрессии.