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08:19, 2 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о перестрелке ВСУ между своими подразделениями в Артемовске

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что непродолжительное столкновение было зафиксировано в районе детской больницы на западной окраине города, военнослужащие использовали стрелковое оружие и гранатометы.

Подполковник в отставке добавил, что в данном районе отсутствуют российские войска, там находятся только украинские военные и наемники.

Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр записал видеообращение украинских военных, которые обороняют Артемовск. По словам одного из военнослужащих, потери составляют роту-две в сутки, «рота живет одну ночь», а за неделю ВСУ теряют целый батальон, поэтому представляется целесообразным отойти из города.

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Марина Совина
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