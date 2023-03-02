В ЛНР заявили о перестрелке ВСУ между своими подразделениями в Артемовске
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его слова приводит ТАСС.
Марочко уточнил, что непродолжительное столкновение было зафиксировано в районе детской больницы на западной окраине города, военнослужащие использовали стрелковое оружие и гранатометы.
Подполковник в отставке добавил, что в данном районе отсутствуют российские войска, там находятся только украинские военные и наемники.
Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр записал видеообращение украинских военных, которые обороняют Артемовск. По словам одного из военнослужащих, потери составляют роту-две в сутки, «рота живет одну ночь», а за неделю ВСУ теряют целый батальон, поэтому представляется целесообразным отойти из города.