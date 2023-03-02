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02:16, 2 марта 2023Бывший СССР

Украинский военный оценил потери ВСУ в Артемовске

Командир ВСУ Мадьяр заявил, что украинские военные в Артемовске теряют роту в сутки

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мадьяр» записал видеообращение украинских военных, которые обороняют Артемовск (украинское название — Бахмут). Его опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам одного из военнослужащих, потери составляют роту-две в сутки, «рота живет одну ночь», а за неделю ВСУ теряют целый батальон, поэтому представляется целесообразным отойти из города.

Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых

военнослужащий ВСУ

Другой боец, который управляет дроном разведки, был настроен более оптимистично. По его словам, он верит, что «что-то произойдет», и украинские военный не сдадут город.

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1 марта 2023

Ранее секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приняло решения вывести войска из Артемовска. По его словам, сейчас Киеву выгоднее удерживать город.

До этого заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВСУ приняли решение отправить в Артемовск дополнительный контингент. Она добавила, что одним из ответственных за это решение стал командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал Александр Сырский, который находился в Артемовске.

Украинские военные агитируют молодежь записаться в добровольцы

Украинские военные из Артемовска в обращении призвали молодежь записываться в добровольцы, они рассказали о возможности освоить западную технику, такую как танки Abrams, Leopard и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Тебя все равно мобилизуют, даже насильно, если будет нужно. Просто будешь чистить картошку. Или же можешь прийти на те позиции, которые тебя устраивают: оператор дрона, наводчик, управлять западной техникой — HIMARS, Abrams, Leopard, зенитные установки Patriot и быть уважаемым человеком в этой жизни

военнослужащий ВСУ

Командир одного из подразделений ВСУ с позывным «Мадьяр» и его товарищи по оружию отметили, что средний возраст военнослужащих превышает 50 лет. Они раскритиковали молодых людей, который не желают вступать в ряды украинской армии и считают, что происходящее их не касается.

Ранее советник главы Министерства обороны страны Юрий Сак Украины заявил, что страна может мобилизовать еще больше граждан республики, если появится такая необходимость.

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20 января 2023

В ДНР заявили о потере 70 процентов подготовленных военных ВСУ под Артемовском

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что ВСУ потеряли под Артемовском до 70 процентов подготовленных военнослужащих, их вывели на доукомплектование.

По словам чиновника, Киев будет направлять в город те подразделения, которые ему не важны, а несколько тысяч бойцов оставили в городе «просто на убой».

В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой

Игорь Кимаковскийсоветник врио главы ДНР

Кимаковский также рассказал, что российские войска удерживают под огневым контролем все дороги на подступах к Артемовску, включая направление на Часов Яр.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский заявил, что по решению командования ВСУ могут стратегически отступить из Артемовска. По его словам, такое решение может быть принято, чтобы не жертвовать напрасно жизнями военнослужащих.

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Марина Совина
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