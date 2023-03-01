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09:12, 1 марта 2023Бывший СССР

Советник Зеленского допустил отступление ВСУ из Артемовска

Советник президента Зеленского Роднянский: ВСУ могут стратегически отступить из Артемовска

Фото: Yevhen Titov / Reuters

По решению командования Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут «стратегически отступить» из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом советник президента республики Владимира Зеленского Александр Роднянский заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, руководство ВСУ может принять такое решение, чтобы не жертвовать напрасно жизнями украинских военнослужащих.

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Георгий Нестеров
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