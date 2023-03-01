На Украине заявили о переброске в Артемовск дополнительных подразделений ВСУ

В Минобороны Украины заявили о переброске в Артемовск дополнительных подразделений ВСУ

На фоне сложной ситуации для Вооруженных сил Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республики (ДНР) власти Украины перебросят в город дополнительные подразделения своей армии. Об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, пишет «Российская газета».

Как сообщила Маляр в эфире национального телемарафона, решение о переброске принял командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Агентство Bloomberg писало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей территории ДНР. В то же время украинские чиновники уже дают понять, что в скором времени Артемовск «может стать невозможно защищать», говорится в материале агентства.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных. Помимо этого, как он утверждает, Украина продолжает переброску резервов на артемовское направление.