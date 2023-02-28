Артемовск назвали символически важным городом

Bloomberg: взятие Россией под контроль Артемовска будет шагом к освобождению всей ДНР

Получение российскими военными контроля над Артемовском (украинское название — Бахмут) будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что сосредоточенность на Артемовске якобы ввела в заблуждение многих военных экспертов и министерства обороны, поскольку город, утверждается в материале, якобы не считается важным логистическим хабом. Однако агентство называет город «символически важным».

Объясняется это тем, что взятие российскими войсками Артемовска станет шагом к тому, что Россия возьмет под контроль всю область Донбасса. В то же время украинские чиновники уже дают понять, что в скором времени Артемовск «может стать невозможно защищать», говорится в материале.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных. Помимо этого, как он утверждает, Украина продолжает переброску резервов на артемовское направление.