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23:04, 27 февраля 2023Бывший СССР

Пушилин сообщил о взятых под контроль дорогах в Артемовск

Пушилин: практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских сил

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Практически все дороги в Артемовск (украинское название — Бахмут) находятся под огневым контролем российских сил. Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

При этом, отметил он, Киев продолжает переброску резервов на артемовское направление.

Ранее 27 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что передовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут бои уже почти в центре Артемовска. По его словам, сейчас речь не идет об оперативном окружении Артемовска, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют возможность перемещаться лишь по одному из путей — «Часов Яр — Артемовск».

25 февраля Американский наемник Трой Оффенбекер заявил, что срок жизни бойца ВСУ в районе Артемовска составляет четыре часа. Он назвал бои в том районе «мясорубкой» и усомнился в силах ВСУ для удержания контроля над городом. Оффенбекер добавил, что атаки российских войск в Артемовске продолжаются день и ночь.

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Марина Совина
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