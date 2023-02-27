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05:19, 27 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о боях «Вагнера» в центре Артемовска

Советник врио главы ДНР Кимаковский: отряды «Вагнера» ведут бои почти в центре Артемовска

Фото: РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут бои уже почти в центре Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, российские военнослужащие контролируют все пути в город, сообщает РИА Новости.

«Передовые отряды ЧВК "Вагнер" уже практически в центре Артемовска воюют», — заявил он.

Кимаковский добавил, что в настоящее время речь не идет об оперативном окружении Артемовска, однако отметил, что все дороги находятся под огневым контролем российских бойцов. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют возможность перемещаться лишь по одному из путей — «Часов Яр — Артемовск». Отмечается, что украинские военные стараются удержать город, несмотря на огромные потери.

Ранее один из командиров подразделения, бывший командир танка и старший сержант ВСУ Андрей Тищенко рассказал, что в ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в котором служат пленные украинские солдаты.

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Марина Совина
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