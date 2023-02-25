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10:56, 25 февраля 2023Бывший СССР

Американский наемник оценил срок жизни бойца ВСУ в районе Артемовска

Newsweek: наемник из США рассказал, что новобранцы ВСУ живут в Артемовске не более 4 часов

Фото: Marko Djurica / Reuters

Американский наемник Трой Оффенбекер заявил, что срок жизни бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) составляет четыре часа. Об этом бывший морской пехотинец сообщил ABC News.

«Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов», — утверждает американский наемник. Участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) пехотинец назвал бои в районе Артемовска «мясорубкой» и усомнился в силах ВСУ для удержания контроля над городом. Оффенбекер добавил, что атаки российских войск в Артемовске продолжаются день и ночь.

Ранее западные и украинские политики признали, что войскам Вооруженных сил Украины придется покинуть Артемовск. Должностные лица допустили такое развитие событий, осознавая, что защитники города, возможно, будут полностью окружены и останутся без путей снабжения.

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Алиса Удовик
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