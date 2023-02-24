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23:53, 24 февраля 2023Мир

Западные чиновники признали вероятность выхода войск ВСУ из Артемовска

Times: западные чиновники признали возможность выхода украинских войск из Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Западные и украинские политики признали, что войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Times.

В статье говорится, что должностные лица недавно признали, что может произойти вывод войск, и преуменьшили стратегическую ценность города. Они допустили такое развитие событий, осознавая, что защитники города, возможно, будут полностью окружены и останутся без путей снабжения.

Однако, по мнению украинских военных, вывод войск может дорого обойтись Киеву. Выход из Артемовска будет означать потерю позиции. «Российские силы перегруппируются, подтянут больше ресурсов и выдвинутся, чтобы атаковать нас», — приводит газета слова одного из украинских капитанов.

22 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что ВСУ вскоре сдадут Артемовск. Он указал, что инициатива находится в руках у российских подразделений, которые вошли в Артемовск с его северной части.

Ранее Гагин объяснил упорство украинской стороны при обороне Артемовска неподготовленностью. Он также указал, что в Артемовске в настоящее время находится только оперативный состав Вооруженных сил Украины — военнослужащие и низшее звено командиров.

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Екатерина Подвигина
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