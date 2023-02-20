В ДНР объяснили зацикленность украинской армии на Артемовске

Гагин заявил, что ВСУ держатся за Артемовск из-за неподготовленности к отступлению

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин объяснил зацикленность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовске (украинское название — Бахмут). По его мнению, это происходит из-за неподготовленности украинской армии к отступлению, передает ТАСС.

«Они не думали, что им придется отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр — они уже вывели туда командование, — то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению», — сказал Гагин.