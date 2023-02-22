В ДНР заявили о скором отступлении ВСУ из Артемовска

Советник Пушилина Гагин заявил, что ВС России ведут бои практически в центре Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре сдадут Артемовск (украинское название Бахмут), бои идут почти в центре города, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, инициатива в руках у российских подразделений, которые вошли в Артемовск с его северной части. «Сейчас они бьются уже практически в центре города», — сказал Гагин.

Он также заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить из населенного пункта. «Противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро», — поделился своими мыслями советник главы ДНР.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что Артемовск может быть окружен в марте-апреле текущего года. При этом он отметил, что спрогнозировать точные сроки окружения города сложно, так как Киев сейчас получает новые виды вооружений.