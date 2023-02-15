Пригожин допустил окружение Артемовска в марте-апреле

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что Артемовск может быть окружен в марте-апреле

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) может быть окружен в марте-апреле текущего года. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он отметил, что спрогнозировать точные сроки окружения города сложно, так как Киев сейчас получает новые виды вооружений.

Ранее Пригожин рассказал журналистам, что в районе Артемовска в настоящее время находятся около 90 украинских батальонов — от 40 до 50 тысяч человек. Киев, по его словам, каждый день направляет подкрепление к городу.