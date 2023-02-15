Пригожин раскрыл смысл боев за Артемовск

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что бои за Артемовск ведутся с целью сковать ВСУ

Бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) ведутся с целью сковать Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые вынуждены перебрасывать значительные резервы в район города, заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Его цитирует РИА Новости.

«Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются», — сказал глава ЧВК «Вагнер», комментируя действия ВСУ.

Он также отметил, что сейчас, по данным российской разведки, в районе города находятся около 90 украинских батальонов — от 40 до 50 тысяч человек. «Противник каждый день подкидывает новые резервы», — резюмировал Пригожин, рассказав, что продвижение ЧВК «Вагнер» составляет 50-100 метров в день.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Киев допускает возможность тактических отступлений с территории Артемовска. Он тажке указал, что украинская армия стремится не допустить прорыва фронта российскими Вооруженными силами.

