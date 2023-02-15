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11:57, 15 февраля 2023Бывший СССР

ВСУ оценили возможность отступления из Артемовска

Восточная группировка ВСУ допустила тактические отступления из Артемовска

Фото: Libkos / AP

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) допускают возможность тактических отступлений с территории Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, тактические отступления украинских военных возможны в разных ситуациях. «Прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны», — уточнил он.

Череватый также подчеркнул, что для ВСУ важно не дать Вооруженным силам России прорвать оборону украинских войск, поскольку за этим может последовать обрушение тылов и продвижение российской армии «по направлению главного удара».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказался о возможности отступления ВСУ из Артемовска. Он отметил, что Вашингтон не исключает подобного сценария, однако окончательное решение остается за Киевом.

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Алевтина Запольская
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