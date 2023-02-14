В США высказались о возможности отступления ВСУ из Артемовска

В Белом доме не исключили возможность отступления ВСУ из Артемовска

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказался о возможности отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Артемовск (украинское название — Бахмут). Он сообщил, что США не исключают подобного сценария, однако окончательное решение за Киевом. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет ТАСС.

«Они [украинцы] решают, какие [военные] операции проводить (...) Мы не говорим им, что делать, а что не делать», — отметил он.

При этом Кирби назвал «безусловной правдой» информацию о том, что российские войска продолжают добиваться в Артемовске прогресса. Он также заявил, что не может предсказать, как будут развиваться события и чем закончатся боевые действия.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал об успехах подразделений группы в районе Артемовска. По его словам, вагнеровцы продвигаются в восточной части города, в направлении реки Бахмутки. Боец также уточнил, что ВСУ активно ведут разведку с помощью беспилотников.

