В ВСУ сообщили об отсутствии решения вывести войска из Артемовска
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приняло решения вывести войска из Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил CNN пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, сейчас Киеву выгоднее удерживать город.
«Если мы увидим, что угроза личному составу и оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы выведем войска, но сделаем это организованно, без паники», — сказал чиновник, отметив, что сейчас подобного решения нет.
Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ приняли решение отправить в Артемовск дополнительный контингент. Она добавила, что одним из ответственных за это решение стал командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал Александр Сырский, который находился в Артемовске.