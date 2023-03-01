В ВСУ сообщили об отсутствии решения вывести войска из Артемовска

Представитель ВСУ Сергей Череватый заявил об отсутствии решения отступать из Артемовска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приняло решения вывести войска из Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил CNN пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, сейчас Киеву выгоднее удерживать город.

«Если мы увидим, что угроза личному составу и оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы выведем войска, но сделаем это организованно, без паники», — сказал чиновник, отметив, что сейчас подобного решения нет.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ приняли решение отправить в Артемовск дополнительный контингент. Она добавила, что одним из ответственных за это решение стал командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал Александр Сырский, который находился в Артемовске.