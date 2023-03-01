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14:38, 1 марта 2023Бывший СССР

В ВСУ сообщили об отсутствии решения вывести войска из Артемовска

Представитель ВСУ Сергей Череватый заявил об отсутствии решения отступать из Артемовска

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приняло решения вывести войска из Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил CNN пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, сейчас Киеву выгоднее удерживать город.

«Если мы увидим, что угроза личному составу и оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы выведем войска, но сделаем это организованно, без паники», — сказал чиновник, отметив, что сейчас подобного решения нет.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ приняли решение отправить в Артемовск дополнительный контингент. Она добавила, что одним из ответственных за это решение стал командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал Александр Сырский, который находился в Артемовске.

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Алевтина Запольская
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