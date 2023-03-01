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13:28, 1 марта 2023Бывший СССР

Минобороны Украины заявило о переброске дополнительного контингента в Артемовск

Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о переброске в Артемовск очередных частей ВСУ

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение отправить в Артемовск (украинское название Бахмут) дополнительный контингент, заявила заместитель главы министерства обороны страны Анна Маляр. Ее слова передает РИА Новости.

Она добавила, что одним из ответственных за это решение стал командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал Александр Сырский, который находился в Артемовске.

«Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать», — сказала Маляр.

Ранее генерал-майор в отставке, бывший начальник разведки Генерального штаба Финляндии Пекка Товери заявил, что Украина держится за Артемовск (украинское название — Бахмут), потому как командованию ВСУ недостает оперативного мастерства для ведения маневренной войны.

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Алевтина Запольская
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