Генерал-майор Финляндии в отставке Товери заявил о недостаточном уровне командования ВСУ

Украина держится за Артемовск (украинское название — Бахмут), потому как командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостает оперативного мастерства для ведения маневренной войны. Об этом заявил генерал-майор в отставке, бывший начальник разведки Генерального штаба Финляндии Пекка Товери изданию Yle.

«Я не видел, чтобы на Украине были руководители оперативного уровня, которые подходили бы для ведения маневренной войны. Это гораздо сложнее, чем находиться в статичном положении», — сказал Товери.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский заявил, что ВСУ могут стратегически отступить из Артемовска. По его словам, руководство ВСУ может принять такое решение, чтобы не жертвовать напрасно жизнями украинских военнослужащих.