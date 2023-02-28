На Украине не исключили мобилизации еще большего числа граждан

Советник главы Минобороны Украины Сак заявил, что Киев может мобилизовать еще больше людей

Украина может мобилизовать еще больше граждан республики, если появится такая необходимость, заявил Bloomberg советник главы Министерства обороны страны Юрий Сак.

«У нас есть достаточные резервы. И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей», — ответил чиновник на вопрос о том, хватит ли Украине солдат для продолжения боевых действий.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина направила сотни неподготовленных мобилизованных в Купянск и расквартировала их в домах мирных граждан.