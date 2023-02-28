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11:53, 28 февраля 2023Бывший СССР

На Украине не исключили мобилизации еще большего числа граждан

Советник главы Минобороны Украины Сак заявил, что Киев может мобилизовать еще больше людей

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина может мобилизовать еще больше граждан республики, если появится такая необходимость, заявил Bloomberg советник главы Министерства обороны страны Юрий Сак.

«У нас есть достаточные резервы. И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей», — ответил чиновник на вопрос о том, хватит ли Украине солдат для продолжения боевых действий.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина направила сотни неподготовленных мобилизованных в Купянск и расквартировала их в домах мирных граждан.

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Алевтина Запольская
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