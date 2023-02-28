Марочко сообщил, что Киев отправил в Купянск около 700 мобилизованных без подготовки

Украина направила сотни неподготовленных мобилизованных в Купянск и расквартировала их в домах мирных граждан. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих, которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан», — заявил военный, ссылаясь на собственные источники.

Ранее в Минобороны сообщили, что на купянском направлении российские военные уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Там уточнили, что «Западная» группировка войск нанесла огневое поражение в по населенным пунктам Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Там российским военным удалось уничтожить три боевые бронированные машины и два авто.