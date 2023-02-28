Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:53, 28 февраля 2023Бывший СССР

Украина направила сотни неподготовленных мобилизованных в Купянск

Марочко сообщил, что Киев отправил в Купянск около 700 мобилизованных без подготовки
СюжетМинобороны:

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Украина направила сотни неподготовленных мобилизованных в Купянск и расквартировала их в домах мирных граждан. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих, которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан», — заявил военный, ссылаясь на собственные источники.

Ранее в Минобороны сообщили, что на купянском направлении российские военные уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Там уточнили, что «Западная» группировка войск нанесла огневое поражение в по населенным пунктам Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Там российским военным удалось уничтожить три боевые бронированные машины и два авто.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о подготовке провокации США с токсичными химикатами на Украине
Россиянка украла двух породистых собак и попала под следствие
В Кремле прокомментировали идею воссоздания СССР
Россиян научили выгодно продавать дома
Россияне стали тратить тысячи рублей на БАДы несмотря на побочные эффекты
Врач раскрыл оптимальную частоту смены наволочек для борьбы с прыщами
Обнаружены две новые гигантские газовые планеты
В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник
Пассажирка самолета отказалась успокоить кричащего ребенка и вызвала гнев в сети
Россиянам перечислили основные ошибки в питании во время поста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.