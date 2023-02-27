Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 70 украинских военных на купынском направлении

На купянском направлении российские военные уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что «Западная» группировка войск нанесла огневое поражение в по населенным пунктам Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Там российским военным удалось уничтожить три боевые бронированные машины и два авто.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что на купянском направлении уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ в населенных пунктах Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное под Харьковом.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.