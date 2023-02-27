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14:42, 27 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 70 украинских военных на купынском направлении
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На купянском направлении российские военные уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что «Западная» группировка войск нанесла огневое поражение в по населенным пунктам Харьковской области и Луганской народной республики (ЛНР). Там российским военным удалось уничтожить три боевые бронированные машины и два авто.

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Ранее оборонное ведомство отчиталось, что на купянском направлении уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ в населенных пунктах Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное под Харьковом.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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