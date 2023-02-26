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13:39, 26 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили шесть диверсионных групп ВСУ

МО РФ отчиталось об уничтожении на купянском направлении шести диверсионных групп ВСУ

Фото: Alex Babenko / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении шесть диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчитался в воскресенье, 26 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что потери противника здесь составили до 60 военных. По данным Конашенкова, диверсионные группы ВСУ были уничтожены под Харьковом.

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Анна Щербакова
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